POL-KA: (KA) Philippsburg – Betrunkener Autofahrer im Maisfeld gestrandet

Karlsruhe (ots) – Glücklicherweise nur Sachschaden verursachte am

Montagabend, gegen 20.45 Uhr, ein betrunkener Autofahrer im Bereich

von Philippsburg, als er auf ein Maisfeld auswich um eine Schranke zu

umfahren.

Nach den bisherigen Erkenntnissen fuhr der 47-Jährige vom

Balkertsee kommend auf einem Feldweg in Richtung Huttenheimer Straße.

Als ihm schließlich eine Schranke die Weiterfahrt blockierte, lenkte

der Fahrer seinen Chrysler in ein angrenzendes Maisfeld. Dieser

Versuch die Schranke zu umfahren scheiterte jedoch geländebedingt

wenig später durch einen Achsbruch am Fahrzeug. Die verständigte

Polizeistreife konnte neben der mit 1,28 Promille deutlichen

Alkoholisierung des Mannes schließlich auch noch Betäubungsmittel im

Fahrzeug feststellen.

Personen wurden nicht verletzt. Das Fahrzeug musste abgeschleppt

werden. Der Mann wird sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr

sowie Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen.

Daniel Hänsch, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

E-Mail: Daniel.Haensch@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Karlsruhe | Publiziert durch presseportal.de.