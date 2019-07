POL-PDPS: Sachbeschädigung an Pkw

Pirmasens (ots) – Im Zeitraum von Samstag, 19:00 Uhr bis Montag,

08:30 Uhr kam es „Am Wasserturm“ zu einer Sachbeschädigung an einem

Opel Astra. Bislang unbekannte Täter stachen alle vier Reifen platt.

Der Lack beider Türen der Beifahrerseite wurde mit mehreren tiefen

Kratzern beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca.

1000 Euro (wirtschaftlicher Totalschaden). Bislang liegen keine

Täterhinweise vor. Zeugen die im Zusammenhang mit der

Sachbeschädigung Beobachtungen gemacht oder sonst sachdienliche

Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion

Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per E-Mail

pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

