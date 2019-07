POL-RBK: Leichlingen – Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Leichlingen (ots) – Zu einem versuchten Einbruch in ein

Einfamilienhaus kam es am vergangenen Wochenende (28/29.06) in der

Neustraße.

Der Geschädigte bemerkte am frühen Samstagmorgen Hebelmarken an

seiner Haus-und Hintertür. Er rief zunächst seine Versicherung an und

verständigte anschließend,vergangenen Montag (01.07.), dann die

Polizei.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02202 205-0

entgegen. (ma)

