POL-PDKL: A6/Wattenheim, Ungebremst auf Absicherungsfahrzeug gekracht

Wattenheim (ots) –

Ein 44-jähriger Lkw-Fahrer fuhr am Dienstagmorgen auf der A6

ungebremst auf ein Absicherungsfahrzeug einer Tagesbaustelle. Gegen

08:00 Uhr befuhr der Mann mit seinem Kühllastzug die A6 in Richtung

Saarbrücken. Kurz vor dem Parkplatz „Türkberg“ kam er vermutlich

infolge Unachtsamkeit zu weit nach rechts und fuhr ungebremst auf

einen Lkw mit Absicherungsanhänger auf, der auf dem Seitenstreifen

stand. Der Aufprall war so stark, dass der Lkw der Autobahnmeisterei

in die Seitenschutzplanken prallte und die aus Fleischwaren

bestehende Ladung des Kühl-Lkw auf die Fahrbahn geschleudert wurde.

Die teilweise neuen Fahrzeuge wurden total beschädigt. Nach ersten

Schätzungen beläuft sich der Gesamtschaden auf 350.000 Euro. Verletzt

wurde glücklicherweise niemand. Während der Unfallaufnahme und der

Bergungsarbeiten war der rechte und der mittlere Fahrstreifen

gesperrt.

