POL-PDLD: Landau, Neustadter/Zeppelinstraße, 1.7.19, 16.15 Uhr Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Landau (ots) –

An der Kreuzung Landau, Neustadter/-Zeppelinstraße, ereignete sich

am Montagnachmittag ein Verkehrsunfall, bei dem beide beteiligte

Pkw-Fahrer leicht verletzt wurden. Beide hatten für ihre

Fahrtrichtung Grünlicht an der durch Ampel geregelten Kreuzung. Der

in Richtung Westen fahrende 21-jährige Pkw-Fahrer missachtete den

Vorrang des in Richtung Osten fahrenden 28-jährigen Pkw-Fahrers.

Durch den Rettungsdienst wurden die beiden leicht verletzten Personen

versorgt. An den beiden Pkw entstand Totalschaden in Höhe von

25000.–.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeidirektion Landau | Publiziert durch presseportal.de.