LPI-GTH: Brand auf Deponiegelände

Mihla – Wartburgkreis (ots) – Heute Morgen gegen 05:50 Uhr wurde

die Polizei zu einem Brand auf einem Deponiegelände Auf der Struth

gerufen. Eine Industriehalle der Größe 60 x 20 Meter stand in

Vollbrand. Bei Eintreffen war die Halle bereits vollständig

niedergebrannt, eine Gefahr für die umliegenden Ortschaften bestand

nicht. Die Feuerwehr brachte den Brand gegen 07:00 Uhr unter

Kontrolle, die Löscharbeiten dauern jedoch noch an. In der Halle

befanden sich eine Betonmischanlage, eine Müllsortieranlage sowie

mehrere Arbeitsmaschinen, welche allesamt durch die Flammen zerstört

wurden. Der Sachschaden wird auf 600.000 Euro geschätzt. Die

Brandursache ist derzeit noch unbekannt, die Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen aufgenommen. (jk)

