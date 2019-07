POL-FR: Rheinfelden: Mann mit angeblichem Gewehr spaziert durch Rheinfelden – Baseballschläger beschlagnahmt

Freiburg (ots) – Am Montagabend, 01.07.2019, meldeten mehrere

Bürger einen Mann mit einem Gewehr in der Hand, der durch Rheinfelden

spazierte. Schnell kam die Polizei dem 33-jährigen auf die Spur, da

er kurz davor bei einem Streit beteiligt war. Bei diesem hatte er

einen Baseballschläger dabei. Bei der Fahndung mit mehreren

Streifenwagen konnte der Mann nirgends angetroffen werden, so dass

seine Wohnung aufgesucht wurde. Dort war der Mann. Er stimmte einer

Nachschau zu, so dass die Wohnung nach möglichen Schusswaffen

durchsucht wurde. Eine solche konnte nicht gefunden werden, jedoch

war der Baseballschläger in einer Langwaffentasche verstaut. Mit dem

Einverständnis des Mannes wird der Baselballschläger vernichtet.

