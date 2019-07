POL-EN: Herdecke- versuchter Wohnungseinbruch

Herdecke (ots) – In der vergangenen Woche versuchten Unbekannte

die Hauseingangstür eines Reihenhauses an der Windmühle aufzuhebeln.

Als dieses nicht gelang, versuchten sie es weiter an der Balkontür.

Auch hier blieb es beim Versuch. Letztendlich flohen die Täter, ohne

Beute zu erlangen.

