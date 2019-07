POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 2. Juli 2019:

Wolfenbüttel (ots) – Wolfenbüttel: Fahrraddiebstahl

Montag, 01.07.2019, zwischen 08:55 Uhr und 09:00 Uhr

Innerhalb von nur fünf Minuten entwendeten unbekannte Täter am

Montagvormittag zwischen 08:55 Uhr und 09:00 Uhr ein, vor einem

Einkaufcenter in der Goslarschen Straße, ungesichert abgestelltes

Fahrrad. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein grün / schwarzes

Mountainbike der Marke BULLS im Wert von rund 350,– Euro. Hinweise:

05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: PKW-Aufbruch scheitert

Sonntag, 30.06.2019, 18:00 Uhr, bis Montag, 01.07.2019, 07:00 Uhr

In der Nacht von Sonntag auf Montag versuchten bislang nicht

ermittelte Täter einen in der Halchterschen Straße zum Parken

abgestellten Audi A1 aufzubrechen. Der Versuch die Fahrertür

aufzuhebeln scheiterte jedoch offensichtlich, so dass kein Eindringen

in den PKW erfolgte. Der entstandene Sachschaden beläuft sich jedoch

auf zirka 1000,– Euro. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Autofahrerin alkoholisiert unterwegs

Montag, 01.07.2019, gegen 20:45 Uhr

Nach einem Zeugenhinweis kontrolliert eine Streife der Polizei am

Montagabend eine 74-jährige Autofahrerin, welche zuvor mit ihrem Auto

auf einem Parkplatz in der Straße Am Rodeland unterwegs gewesen war.

Bei der Kontrolle stellten die Beamten eine mutmaßliche

Alkoholbeeinflussung bei der Fahrerin fest. Dieser Verdacht

bestätigte sich bei einem Alkoholtest, der Test ergab einen Wert von

1,08 Promille. Eine Blutprobenentnahme, die Sicherstellung des

Führerscheines und die Einleitung eines Strafverfahrens waren die

Folgen.

Wolfenbüttel Unfall zwischen Radfahrerin und Pedelec-Fahrerin

Montag, 01.07.2019, gegen 15:00 Uhr

Beim Fahren aus einer Ausfahrt übersah eine 42-jährige Radfahrerin

am Montagnachmittag vermutlich aus Unachtsamkeit eine bevorrechtigte

55-jährige Pedelec-Fahrerin, die auf der Halberstädter Straße

unterwegs war. Durch den Zusammenstoß stürzte die 55-Jährige zu Boden

und verletzte sich hierbei leicht. Sie musste mit dem Rettungsdienst

in das städtische Klinikum gebracht werden. An den Fahrrädern

entstand geringer Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Polizeikommissariat Wolfenbüttel

Frank Oppermann

Telefon: 05331 / 933 – 104

E-Mail: frank.oppermann65@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizei Salzgitter | Publiziert durch presseportal.de.