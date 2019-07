POL-PB: Neue Einstellungsberaterin bei der Kreispolizeibehörde Paderborn

Kreis Paderborn (ots) –

(mh) Die Nachwuchsgewinnung ist auch bei der Polizei ein großes

Thema. Bei der Kreispolizeibehörde Paderborn hat nun Kirsten

Hoppenstedt-Plesse die Aufgabe übernommen. Die Polizeioberkommissarin

ist die neue Einstellungsberaterin am Standort der Polizei an der

Bielefelder Str. 1 in Paderborn-Schloß Neuhaus. Sie folgt auf

Heribert Gödde, der in den Ruhestand eingetreten ist.

„Das Thema Personalmangel ist präsent. Daher bemühen wir uns auf

vielen Ebenen, den Nachwuchs zu erreichen und für den vielfältigen

und interessanten Beruf bei der Polizei zu werben. Die Position als

Einstellungsberaterin ist eine zentrale Schnittstelle zu den

Interessenten. Es ist gut, dass wir diese Stelle schnell wieder mit

einer kompetenten Ansprechpartnerin besetzen konnten“, so Manfred

Müller. Der Leiter der Kreispolizeibehörde führte Hoppenstedt-Plesse

nun in ihr neues Amt ein.

Die 36-jährige Polizeioberkommissarin ist in Niedersachsen in den

Polizeidienst eingetreten. Im Jahr 2013 erfolgte der Wechsel zur

Polizei NRW. Seit 2014 ist sie bei der Kreispolizeibehörde Paderborn.

Dort war sie unter anderem im Wach- und Wechseldienst sowie in der

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit tätig. „Themen, die bei den

Interessierten ganz oben stehen, sind die Vereinbarkeit von Familie

und Beruf sowie die heimatnahe Verwendung. Die Polizei bietet als

Arbeitgeber interessante Möglichkeiten, um diese Punkte vereinbaren

zu können“, weiß Hoppenstedt-Plesse als Mutter von zwei Kindern aus

eigener Erfahrung.

„Wir freuen uns, dass Frau Hoppenstedt-Plesse die wichtige Aufgabe

übernommen hat, für den Polizeiberuf zu werben. Sie bringt aufgrund

ihrer eigenen Laufbahn alle Voraussetzungen dafür mit“, sagt Andreas

Kornfeld, leitender Polizeidirektor der Kreispolizeibehörde

Paderborn.

Telefonisch erreichbar ist die neue Einstellungsberaterin der

Kreispolizeibehörde Paderborn über die 05251/306 1140. Weitere

Informationen zum Polizeiberuf gibt es auf der Homepage

www.genaumeinfall.de.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn

– Presse- und Öffentlichkeitsarbeit –

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizei Paderborn | Publiziert durch presseportal.de.