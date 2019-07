POL-DEL: LK Oldenburg: Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Ganderkesee +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) – Unbekannte Täter sind am Montag, 01. Juli

2019, zwischen 13:30 und 18:40 Uhr, in die Wohnung eines

Mehrfamilienhauses in der Goethestraße in Ganderkesee eingebrochen.

Dabei gelangten die Täter zunächst auf den Balkon und verschafften

sich dann über eine auf Kipp stehende Balkontür Zutritt zur Wohnung.

Aus der Wohnung wurden etwas Bargeld, Tabakwaren und Alkoholika

entwendet.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können,

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04431/941-0 mit der

Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen (772941).

Fragen bitte an Albert Seegers

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

