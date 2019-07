HZA-LÖ: Bewährungsstrafe wegen Sozialversicherungsbetrugs

Freiburg (ots) – Weil er Sozialversicherungsbeiträge in Höhe von

mehr als 52.000 Euro hinterzogen hatte, verurteilte das Amtsgericht

Freiburg einen 35-jährigen Handwerksunternehmer aus dem Raum Freiburg

zu einer Freiheitsstrafe von 18 Monaten auf Bewährung. Die Ermittler

der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Lörrach hatten

den Unternehmer und seine Buchhaltung nach einem Hinweis im Sommer

2017 genauer unter die Lupe genommen. Die Zöllner stellten so fest,

dass der Mann von 2013 bis 2017 zwei Arbeitnehmer mit einem

geringfügigen Arbeitsumfang angemeldet hatte, daneben aber an mehrere

andere Arbeitnehmer Schwarzlöhne bezahlt hatte. Im Zuge der

Ermittlungen, die von den Zollbeamten mit Unterstützung der

Staatsanwaltschaft Freiburg geführt wurden, wurde eine Vielzahl von

Bauherren als Zeugen vernommen und einige schwarzbeschäftigte

Arbeiter ausfindig gemacht. Auf Grundlage der erhobenen Aussagen und

der Eingeständnisse konnte eine Schwarzlohnsumme in Höhe von mehr als

280.000 Euro ermittelt werden. Das Gericht sah die Vorwürfe als

erwiesen an und bezog in das Strafmaß eine noch offene

Bewährungsstrafe, die der Unternehmer wegen mehrfachen vorsätzlichen

Fahrens ohne Fahrerlaubnis erhalten hatte, mit ein. Die hinterzogenen

Sozialversicherungsbeträge hat er selbstverständlich nachzuzahlen.

