FW-D: ERSTMELDUNG – Brennender Imbissstand greift auf Teile des Dachstuhls eines Hochbunkers über – Feuerwehr Düsseldorf verhindert übergreifen auf restliche Dachfläche und schützt einen Gastank

Düsseldorf (ots) – Dienstag, 2. Juli 2019, 0.52 Uhr, Rather

Kreuzweg, Rath

Die Flammen eines brennenden Imbisstandes schlugen in den

Dachbereich eines Hochbunkers. Mit zeitweise fünf Löschrohren über

vier Drehleitern konnte ein Übergreifen auf einen neben dem Gebäude

stehenden Gastank sowie weitere Teile der Dachkonstruktion des

Hochbunkers verhindert werden. Rund 400 Quadratmeter der

Schieferdachfläche waren vom Brand betroffen. Derzeit laufen noch

umfangreiche Nachlöscharbeiten, bislang gibt es keine Verletzten.

Passanten informierten am frühen Dienstagmorgen die Leitstelle

der Feuerwehr Düsseldorf über einen brennenden Imbissstand in Rath.

Beim Eintreffen der ersten Einheiten der Feuerwache Flughafenstraße

brannte der rund 15 Quadratmeter große Imbissstand lichterloh. Das

Feuer hatte bereits mehrere Bäume sowie einen Stromkasten entzündet

und drohte auf einen neben dem Gebäude stehenden Gastank

überzugreifen. Sofort ließ der erste Einsatzleiter vier Löschrohre

vornehmen, um den Gastank zu schützen und das Feuer im Imbissstand zu

löschen. Die teilweise zehn Meter hohen Flammen schlugen direkt in

das Satteldach eines direkt am Imbissstand stehenden Hochbunkers,

sodass weitere Einsatzkräfte der Feuerwehr hinzualarmiert wurden.

Bereits in der Anfangsphase unterstützte die Werkfeuerwehr

Vallourec die Löscharbeiten mit bis zu fünf Fahrzeugen. Da die

Dachkonstruktion des Hochbunkers rund 1.400 Quadratmeter groß war,

wurde über die Rückseite durch das Öffnen des Schieferdachs eine

sogenannte Riegelstellung aufgebaut, um eine Ausbreitung des Feuers

auf die komplette Dachfläche zu verhindern. Diese Maßnahme zeigte

schnell Erfolg, sodass nur der vordere Teil des Dachs mit rund 400

Quadratmetern durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Nach rund fünf Stunden meldete der Einsatzleiter „Feuer in Gewalt“

an die Leitstelle. Um auszuschließen, dass sich Feuer oder Rauch auch

auf Teile des aus Beton gegossenen Hochbunkers ausgebreitet haben,

mussten mehrere Türen gewaltsam durch die Einsatzkräfte geöffnet

werden. Hier konnte aber keine Schadenausbreitung festgestellt

werden. Während der Löscharbeiten unterstützten Mitarbeiter der

Netzgesellschaft Düsseldorf sowie ein Mitarbeiter des städtischen

Umweltamtes die Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr.

Derzeit laufen noch personal- und zeitintensive Nachlöscharbeiten.

Hierbei werden die 400 Quadratmeter des Schieferdachs komplett

geöffnet, um an die letzten Glutnester heranzukommen und abzulöschen.

Bisher gab es keine verletzten Menschen an der Einsatzstelle.

Zeitweise waren bis zu 90 Einsatzkräfte der Feuerwachen

Flughafenstraße, Behrenstraße, Quirinstraße, Gräulinger Straße,

Hüttenstraße, Münsterstraße, Posener Straße, der Freiwilligen

Feuerwehren Kaiserswerth, Wittlaer und Himmelgeist/Itter sowie der

Werkfeuerwehr Vallourec im Einsatz gewesen.

Aktuell befinden sich noch 30 Einsatzkräfte von Feuerwehr und

Rettungsdienst in Rath. Im weiteren Verlauf des Tages werden wir

weiterhin zu dem Einsatz berichten.

