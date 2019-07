POL-MK: Manipulierte Abgasanlage, rasende Autofahrer

Balve (ots) – Die Polizei hat am Sonntag in Balve

Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt und Fahrzeuge kontrolliert. In

Balve-Beckum wurden 1494 Kraftfahrzeuge überprüft, davon 211 Kräder.

176 Fahrzeugführer fuhren zu schnell, darunter 14 Motorradfahrer. 162

Fahrer müssen ein Verwarngeld zahlen (darunter 13 Kräder). Weitere 14

Fahrzeugführer (davon 1 Motorrad) fuhren mit mehr als 20 km/h

Geschwindigkeitsüberschreitung deutlich schneller als die

zugelassenen 50 km/h und erhalten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Rekordhalter war ein 109 km/h schneller VW-Beatle-Fahrer aus

Dortmund. Das wird ihn 280 Euro Bußgeld, zwei Punkte im

Verkehrszentralregister und zwei Monate lang den Führerschein kosten.

Wegen eines viel zu lauten Auspuffs stoppte die Polizei einen

jungen Motorradfahrer aus Unna. Wie die Polizeibeamten feststellten,

hatte er seine Abgasanlage manipuliert und den sogenannten DB-Killer

(Dämpfungsfilter) seiner KTM entfernt. Die Polizei stellte die

Abgasanlage vor Ort sicher. Durch die Manipulation ist die

Betriebserlaubnis erloschen. Die Polizei leitete ein

Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Erschwerend für den Betroffenen

kommt noch hinzu, dass er sich noch in der Probezeit befindet.

Auf der B 229 in Balve-Helle wurden innerhalb der Ortschaft 1319

Fahrzeuge (101 Kräder) gemessen, von denen 119 zu schnell fuhren

(davon zwei Kräder). Bis auf einen Pkw-Fahrer (76 km/h) bewegten sich

die anderen Verstöße unterhalb der 20 km/h-Grenze. Sie mussten also

nur ein Verwarnungsgeld zahlen. Ein Quad-Fahrer war ohne die

erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs. Die Polizei leitete ein

entsprechendes Strafverfahren ein.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis | Publiziert durch presseportal.de.