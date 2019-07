POL-WAF: Beckum – 2 Verletzte nach Verkehrsunfall

Warendorf (ots) – Am 01.07.19, gegen 20.31 Uhr kam es in Beckum

auf dem Mühlenweg zu einem Verkehrsunfall bei dem 2 Personen leicht

verletzt wurden. Ein 57-jähriger Fahrer aus Lünen fuhr mit seinem Lkw

auf dem Mühlenweg in Richtung Lippetal. In Höhe der Zufahrt Alter

Hammweg verlor der Lkw-Fahrer aus bisher unbekannter Ursache die

Kontrolle über sein Fahrzeug. Dabei kam er zunächst nach rechts von

der Fahrbahn ab und fuhr einige Meter auf der dortigen Bankette. Sein

56-jähriger Beifahrer versuchte den Lkw noch unter Kontrolle zu

bringen und lenkte diesen wieder in Richtung der Fahrbahnmitte. Im

weiteren Verlauf geriet das Fahrzeug anschließend nach links von der

Fahrbahn ab, sodass der Lkw über ein angrenzendes Feld fuhr und vor

einem Buschwerk zum Stehen kam. Beide Personen wurden leichtverletzt.

Sie wurden durch Rettungswagen in naheliegende Krankenhäuser

gebracht.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Außerhalb der Bürozeiten:

Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizei Warendorf | Publiziert durch presseportal.de.