POL-WAF: Wadersloh – Scheunenbrand verursacht hohen Schaden

Warendorf (ots) – Am 01.07.2019, gegen 16.43 Uhr kam es in

Wadersloh, an der Bornefelder Straße zum Ausbruch eines Feuers in

einer Scheune. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand ein Großteil der

Scheune bereits in Flammen. Das Feuer drohte auf benachbarte Gebäude

überzugreifen. Nach eineinhalbstündigen Löscharbeiten war das Feuer

durch die Feuerwehren Wadersloh, Lippstadt und Ahlen gelöscht. Es

entstand erheblicher Sachschaden. Die Scheune diente unter anderem

als Abstellort für 8 Oldtimer, die zerstört wurden. Menschen oder

Tiere wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern

noch an.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Außerhalb der Bürozeiten:

Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizei Warendorf | Publiziert durch presseportal.de.