POL-KN: Landkreis Ravensburg

Konstanz (ots) – Isny im Allgäu, OT Neutrauchburg

Brand in Tiefgarage

Am Montagabend gegen 18.30 Uhr geriet ein in einer Tiefgarage im

Stefanusweg abgestellter Pkw aus bislang unbekannter Ursache in

Brand. Die Flammen griffen in der Folge auf drei weitere Fahrzeuge

über. Durch die hinzugerufene Feuerwehr Isny konnte der Brand gegen

19.10 Uhr gelöscht werden. Der an den Fahrzeugen bzw. der Tiefgarage

entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf über

100.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Die Wohnhäuser über der

Tiefgarage mussten aufgrund der starken Rauchentwicklung teilweise

evakuiert werden. Zudem wurden die Anwohner gebeten, Fenster und

Türen geschlossen zu halten.

