FW-MG: Bahndammbrand und Heckenbrand innerhalb einer halben Stunde

Mönchengladbach Westend und Rheindahlen, 01.07.2019, 18:33 Uhr und 19:05, Kabelstraße und Hermann-Ehlers-Straße (ots) –

Innerhalb kurzer Zeit wurde die Feuerwehr Mönchengladbach zu zwei

größeren Einsatzstelle gerufen. An der Kabelstraße brannte ein

inzwischen stillgelegter Bahndamm auf einer Fläche von 100m². Da die

Vegetation dort sehr üppig war, schlugen die Flammen meterhoch. Durch

den Einsatz zweiter C-Rohre und den Wasservorrat des alarmierten

Tanklöschfahrzeugs konnte die Situation schnell unter Kontrolle

gebracht werden. An der Hermann-Ehlers-Straße wurde vermutlich beim

Abflämmen von Unkraut eine Hecke in Brand gesetzt. Die Einheit

Rheindahlen der Freiwilligen Feuerwehr übernahm hier die

Nachlöscharbeiten. Die Hilfeleistungslöschfahrzeuge der

Berufsfeuerwehr hatten über den Tag bereits mehrere kleinere Gras-

und Buschbrände bekämpfen müssen.

Die Feuerwehr weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die

Gefahr für Flächenbrände momentan wieder erhöht ist. Vor allem, wenn

es tagelang trocken ist, entzünden sich gerade Gräser sehr schnell.

Dies kann durch achtlos weggeworfene Zigarettenkippen, Grills auf dem

Boden oder Fahrzeuge mit heißem Katalysator, die am Straßenrand

stehen, passieren. Vor allem beim Grillen muss darauf geachtet

werden, dass der Grill an einem geeigneten Ort und nicht auf dem

Boden steht. Große Vorsicht gilt auch bei Lagerfeuern. Beim Abflämmen

von Unkraut sollte unbedingt eine Schlauchleitung bereit liegen um

direkt auf einen Entstehungsbrand reagieren zu können.

Im Einsatz waren die Kräfte der Feuer- und Rettungswache II

(Holt), das Tanklöschfahrzeug und der Rüstwagen der Technik- und

Logistikabteilung (Holt), die Einheiten Stadtmitte und Rheindahlen

der Freiwilligen Feuerwehr, der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Miguel Diaz-Wirth

Rückfragen bitte an:

Stadt Mönchengladbach

Fachbereich 37 – Feuerwehr

Führungs- und Lagezentrum

Stockholtweg 132

41238 Mönchengladbach

Telefon: 02166/9989-0

Fax: 02166/9989-2114

Pressebetreuung: 02166/9786535

E-Mail: leitstelle.feuerwehr@moenchengladbach.de

http://www.feuerwehr-mg.de/

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Feuerwehr Mönchengladbach | Publiziert durch presseportal.de.