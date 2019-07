POL-OL: ++ Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen ++

Oldenburg (ots) – ++ Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

++

Am 01.07.2019 kam es gegen 16:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf

der A 29 Richtungsfahrbahn Wilhelmshaven in 26388 Wilhelmshaven.

Hierbei wurden zwei Personen leicht, eine Person schwer, aber nicht

lebensgefährlich verletzt.

Ein 18 jähriger Fahrzeugführer aus Wilhelmshaven wollte mit seinem

Pkw auf die A 29 in Höhe der AS Fedderwarden in Richtung

Wilhelmshaven auffahren. Hierbei gerät er ins schleudern und kommt

quer auf dem Überholfahrstreifen zum Stehen. Ein 20 jähriger Pkw

Fahrer aus Schortens kann nicht mehr rechtzeitig abbremsen und es

kommt zum Zusammenstoss. Beide Fahrzeugführer werden leicht verletzt.

Die Beifahrerin des Pkw aus Wilhelmshaven erleidet schwere

Verletzungen. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es für die Dauer von

ca. 2 Stunden zu Behinderungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg – Stadt / Ammerland

PK BAB Oldenburg

Telefon: +49(0)4402-933 115

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland

Tweets by Polizei_OL

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg – Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeiinspektion Oldenburg – Stadt / Ammerland | Publiziert durch presseportal.de.