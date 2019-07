POL-NB: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person in Loitz (LK Vorpommern-Greifswald)

Greifswald (ots) –

Am 01.07.2019 gegen 15:05 Uhr wurde der Einsatzleitstelle des

Polizeipräsidiums Neubrandenburg ein schwerer Verkehrsunfall

mitgeteilt.

Die 27-jährige, alleine im Fahrzeug befindliche Fahrerin eines PKW VW

befuhr den Preußendamm in Richtung Loitz. Wenige Meter vor dem

Abzweig nach Zeitlow kam der PKW plötzlich nach links von der

Fahrbahn ab, durchfuhr den Straßengraben und drehte sich dabei.

Die Fahrzeugführerin wurde durch Rettungskräfte schwer verletzt in

ein Krankenhaus gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr Loitz sicherte

auslaufende Betriebsstoffe.

Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von 8.000 EUR, er musste von

einem Abschleppdienst geborgen werden.

Die Verletzte konnte zur Unfallursache noch nicht befragt werden.

Im Auftrag

Stefan Neumann

Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

