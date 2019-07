FW Lehrte: Auf Anfahrt zum Flächenbrand: Lehrter Einsatzkräfte bemerken Feuer an Zweifamilienhaus

Lehrte (ots) –

Die freiwillige Feuerwehr Lehrte (1.Zug) wurde am heutigen Montag

dem 01.07.2019 gegen 16:35 Uhr zu einem weiteren Flächenbrand an der

L412 zwischen Immensen und Burgdorf alarmiert. Eine ähnliche

Alarmierung, wie sie es bereits gegen 13:00 Uhr gegeben hat: Hier

wurden ebenfalls die Feuerwehren Immsensen und Lehrte an die L412

zwischen Immensen und Burgdorf alarmiert. Bereits gegen 12:40 waren

heute zuvor die Feuerwehren Hämelerwald (5.Zug) sowie Sievershausen

und Arpke (4.Zug) an die L412 zwischen Sievershausen und Arpke

ausgerückt – ebenfalls zu einem Flächenbrand.

Gegen 16:35 Uhr alarmiert, besetzten die ehrenamtlichen Kräfte der

Ortsfeuerwehr Lehrte ihre Fahrzeuge und rückten aus, um gemeinsam mit

der Feuerwehr Immensen den alarmierten Flächenbrand zu bekämpfen.

Jedoch bemerkten die Einsatzkräfte auf der Anfahrt in der

Schützenstraße bereits eine nahegelegene deutliche Rauchsäule, die

erahnen ließ, dass es sich um ein weiteres Feuer – jedoch im Bereich

eines Wohngebietes im Lehrter Stadtgebiet – handeln musste. Aufgrund

der Rauchentwicklung wurde nun durch die Einsatzleitung entschieden,

das Wohngebiet an zu fahren. Die angenommene Lage bestätigte sich

schnell: Feuer an einem Zweifamilienhaus in der Scharnhorststraße –

noch beim Absetzen des Notrufs durch die Bewohner waren die

ehrenamtlichen Einsatzkräfte vor Ort und konnten somit schlimmeres

verhindern.

Im äußeren Bereich unter einer Holztreppe an der Hauswand geriet

dort gelagertes Haushaltsmaterial in Brand und drohte nun, über die

Fassade, auf das gesamte Haus über zu greifen. Folglich wurden 2

Trupps unter schwerem Atemschutz mit 2 C-Hohlstrahlrohren für den

Innen- und Außenangriff eingesetzt. Aufgrund der Annahme von

eventuell vermissten Personen wurde das Gebäude hiernach durchsucht.

Hierbei konnten 2 Hunde im Haus lokalisiert und gesichert werden, 3

der Anwohner hielten sich bereits außerhalb des Hauses auf und wurden

leicht verletzt und vorsorglich vor Ort auf eine Rauchgasvergiftung

behandelt. Von außen wurde parallel die Brandbekämpfung durchgeführt.

Hierfür wurde das Brandgut während der Löschmaßnahmen im Bereich der

Außentreppe auseinandergezogen und die Einsatzstelle mittels

Wärmebildkamera auf eine weitere Brandausbreitung und Brandnester

überprüft. Auch wurde die ebenfalls Brand beaufschlagte Fassade auf

Brandnester kontrolliert, teilweise geöffnet und abgelöscht. Parallel

wurde das Haus mittels Überdruckbelüfter belüftet.

Noch bereits während der Rückbaumaßnahmen an der Einsatzstelle

wurde die Feuerwehr Lehrte (1.Zug) und Ahlten (2.Zug) gegen 17:16 Uhr

alarmiert. Grund der Alarmierung war ein weiterer Flächenbrand.

Umgehend wurde ein Fahrzeug aus dem Einsatz herausgelöst, und zur

Unterstützung nach Ahlten in den Bereich der L385 in den Bereich der

Umgehungstraße geschickt. Die Einsatzstelle in der Scharnhorststraße

konnte dann um 17:48 Uhr durch die Feuerwehr an die Polizei übergeben

werden.

Doch ein weiterer Einsatz ließ nicht lange auf sich warten:

bereits um 19:21 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr Ahlten

erneut zu einem Flächenbrand in den Bereich der Westtangente zwischen

Lehrte und Ahlten alarmiert.

Im Brandeinsatz in der Scharnhorststraße war die freiwillige

Feuerwehr Lehrte mit 19 Einsatzkräften und 4 Fahrzeugen im Einsatz,

darunter einem Einsatzleitwagen (ELW), zwei

Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugen (HLF), die Drehleiter (DL(A)K),

ein Gerätewagen Nachschub (GW-N) sowie ein Rettungswagen (RTW), ein

Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) und die Polizei.

Zur Ursache und Schadenshöhe können keine weiteren Angaben

getätigt werden.

