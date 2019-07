POL-PDLD: Aufgebrochener Tresor führt Polizeibeamte zu Wohnungseinbruch

Rheinzabern, Plantage, 30.06.2019 (ots) – Durch einen Passanten

wurde die Polizeiinspektion Wörth am frühen Sonntagmorgen über einen

aufgebrochenen Tresor auf einem Feldweg in der Nähe der Rülzheimer

Straße in Rheinzabern informiert. Anhand des Tresorinhaltes konnte

die Eigentümeradresse ermittelt werden. An der Örtlichkeit Plantage

in Rheinzabern konnte tatsächlich ein Einbruch in ein Einfamilienhaus

festgestellt werden. Der Spurenlage zu Folge verschafften sich die

bislang unbekannten Täter durch Einschlagen eines Fensters Zutritt zu

dem Gebäude. Dort entwendeten sie unter anderem den aufgefundenen

Tresor.

Die Tat dürfte sich im Zeitraum zwischen dem 29.06.2019, 12:00 Uhr

und dem 30.06.2019, 07:00 Uhr ereignet haben.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion in Wörth am Rhein oder

die Kriminalinspektion in Landau in der Pfalz entgegen.

