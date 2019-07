POL-PDLD: Vandalismus am Schauffelesee

Wörth am Rhein, Schauffelesee, 30.06.2019 (ots) – Bereits am

Samstag den 29.06.2019 im Zeitraum von 15:00- 21:30 Uhr entwendeten

bislang unbekannte Täter zwei Paddel am Schauffelesee im Wörth am

Rhein. Zudem wurden zwei mit Luft gefüllte Surfbretter zerstochen.

Sowohl die Surfbretter als auch die Paddel lagen direkt im

Uferbereich des Baggersees. Die Sachschadenshöhe liegt bei ca. 900

Euro.

Hinweise und Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wörth

Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2

76744 Wörth am Rhein

Telefon 07271 9221-0

Telefax 07271 9221-23

piwoerth.presse@polizei.rlp.de

