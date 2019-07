POL-NB: Beschädigte Stromleitung verursacht Waldbrand (LK Mecklenburgische Seenplatte)

Röbel (ots) –

Am 01.07.2019 gegen 16:00 Uhr kam es auf einem abgeholzten Streifen

zwischen den Ortschaften Zislow und Adamshoffnung, in der Nähe des

Plauer Sees, zu einem Waldbrand. Auslöser war ein umgestürzter Baum,

der in eine Freileitung gefallen war. Durch das Zerreißen der Leitung

kam es zu Funkenbildung, welche auf Grund der Trockenheit einen Brand

auslöste.

62 Kameraden der umliegenden Freiwilligen Feuerwehren konnte eine

Brandausbreitung verhindern. Sie wurden dabei durch Landwirte

unterstützt, welche Löschwasser heranfuhren. Durch Forstmitarbeiter

kamen Brandschutzpflüge zum Einsatz.

Die abgebrannte Fläche entspricht ca. der Größe eines Fußballfeldes.

Die Stromleitung wurde vom Energieversorger wieder instand gesetzt.

Im Auftrag

Stefan Neumann

Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040

Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Neubrandenburg | Publiziert durch presseportal.de.