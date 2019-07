FW Hünxe: Durch schnelles Eingreifen konnte Schlimmeres verhindert werden

Hünxe (ots) –

Am heutigen Mittag, den 01.07.2019 um 14:20 Uhr, wurden alle 4

Einheiten der Feuerwehr Hünxe in den Ortsteil Drevenack alarmiert.

Vor Ort brannten circa 7500 m2 eines Kornfeldes während

Erntearbeiten. Durch das schnelle Eingreifen der anwesenden Landwirte

konnte das Feuer schon vor dem Eintreffen der Feuerwehr unter

Kontrolle gebracht werden. Die Feuerwehr bildete zwei

Einsatzabschnitte. Im ersten Abschnitt, Einheit Drevenack, wurde ein

Erntefahrzeug abgelöscht. Im zweiten Abschnitt, Einheit Hünxe, wurden

Nachlöscharbeiten auf dem Feld durchgeführt. Bei den Löscharbeiten

wurde die Feuerwehr durch anwesende Landwirte mit einem Grubber und

einem mit Wasser gefüllten Güllefass unterstützt. Die Einheiten

Bruckhausen und Bucholtwelmen so wie das aus Wesel angeforderte

Tanklöschfahrzeug konnten ihre Einsatzfahrt abbrechen. Nach

Beendigung der Maßnahmen konnten die eingesetzten Kräfte um 16:30 Uhr

wieder einrücken.

