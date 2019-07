POL-H: Altwarmbüchen: 16-Jähriger nach Badeunfall in Lebensgefahr

Hannover (ots) – Ein 16-Jähriger ist heute (01.07.2019), gegen

18:00 Uhr, beim Baden im Altwarmbüchener See (Moorwaldweg) aus

bislang ungeklärter Ursache untergegangen. Zeugen haben den

Jugendlichen nach mehreren Minuten entdeckt und aus dem Wasser

gezogen. Er ist unter Reanimation in einem Rettungswagen in eine

Klinik eingeliefert worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Jugendliche zusammen mit

zwei 19 und 28 Jahre alten Begleitern zum Baden am Altwarmbüchener

See.

Gegen 18:00 Uhr begab er sich alleine ins Wasser und ging aus

bislang ungeklärter Ursache unter.

Eine 31 Jahre alte Zeugin erkannte die Notsituation und suchte

zusammen mit den Bekannten des Jugendlichen und einem weiteren, 33

Jahre alten Mann nach dem 16-Jährigen. Den Helfern gelang es

schließlich, ihn nach mehreren Minuten unter der Wasseroberfläche zu

lokalisieren und aus dem Wasser zu ziehen.

Nachdem die Zeugen bereits umgehend Reanimationsmaßnahmen

eingeleitet hatten, brachte ein Rettungswagen den jungen Mann unter

weiteren Reanimationsmaßnahmen in eine Klinik.

Sein Zustand ist aktuell stabil, Lebensgefahr kann jedoch

weiterhin nicht ausgeschlossen werden.

Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es nicht. Die Ermittlungen

dauern an. / schie

