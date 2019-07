POL-WES: Hamminkeln – Brand in einem Getreidesilo

Hamminkeln (ots) – Am Montag, 01.07.2019, gegen 17:33 Uhr kam es

zu einem Brand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Hamminkeln

auf der Sachsenstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache brach im

Innern eines Getreidetrockners ein Feuer aus. Durch die

Hitzeentwicklung wurde ein angebautes, ca. 25 m hohes, Getreidesilo

vollständig zerstört. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca.

250.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Personen

kamen durch den Brand nicht zu Schaden.

