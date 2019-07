POL-OL: Pressemeldung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Oldenburg (ots) – Am 01.07.2019 will eine 42-jährige PKW-Fahrerin

gegen 18:35 h in Bad Zwischenahn von der Straße Am Hogen Hagen aus

nach links auf die Oldenburger Straße in Richtung Oldenburg fahren.

Als ein aus Richtung Oldenburg kommender PKW seinerseits nach rechts

in die Straße Am Hogen Hagen abbiegen will, fährt sie mit ihrem PKW

an. Dabei kommt es zum Zusammenstoß mit einem 28-jährigen

Motorradfahrer, der hinter dem abbiegenden PKW geradeaus in Richtung

Westerstede weiter fahren wollte. Der Motorradfahrer wurde durch den

Unfall verletzt und zur weiteren Untersuchung mit einem Rettungswagen

in ein Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg – Stadt / Ammerland

PK Bad Zwischenahn

Telefon: +49(0)4403/927 115

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland

Tweets by Polizei_OL

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg – Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeiinspektion Oldenburg – Stadt / Ammerland | Publiziert durch presseportal.de.