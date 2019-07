FW-PL: Feuermeldung und Verkehrsunfall

Plettenberg (ots) –

Am heutigen Montagnachmittag musste die Plettenberger Feuerwehr

gleich zweimal hintereinander ausrücken. Gegen 16.30 Uhr wurde der

Feuerwehr eine Rauchentwicklung aus einem Gebäude in der Kersmecke

gemeldet. Die Einheiten Feuer- und Rettungswache, Stadtmitte,

Eiringhausen und Landemert wurden alarmiert, konnten vor Ort

angekommen jedoch kein Schadenfeuer feststellen. Vermutlich hatte der

Rauch eines Grills den Eindruck für den Meldenden erweckt, es würde

brennen. So konnten die Kräfte zeitnah wieder in ihre Standorte

einrücken. Gegen 17.30 Uhr wurden die Kräfte der Feuer- und

Rettungswache zu einem Verkehrsunfall in die Herscheider Straße

gerufen. Hier waren zwei PKW kollidiert. Bei diesem Unfall wurden

eine Person leicht sowie eine Person schwer verletzt. Letztere musste

von der Feuerwehr aus dessen Kombi patientenorientiert und schonend

mit einem speziellen Rettungsbrett vom Beifahrersitz aus durch den

Kofferraum gerettet werden. Die Verletzte wurde nach notärztlicher

Behandlung in das Klinikum nach Lüdenscheid gebracht. Die

Leichtverletzte kam zur weiteren Behandlung per Rettungswagen in das

Plettenberger Krankenhaus. Die Feuerwehr musste außerdem auslaufende

Betriebsmittel aufnehmen und unterstützte bei den Rettungs- und

Bergungsarbeiten sowie bei der Unfallaufnahme durch die Polizei.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt

werden. Zu Unfallursache und Höhe des entstandenen Sachschadens kann

die Feuerwehr keine Auskunft erteilen.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Plettenberg

Thomas Gritschke

Pressestelle

Feuer- und Rettungswache Plettenberg

Am Wall 9a

58840 Plettenberg

Telefon: 02391- 923 497

E-Mail: pressestelle@feuerwehr-plettenberg.de

http://www.feuerwehr-plettenberg.de/

Original-Content von: Feuerwehr Plettenberg, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Feuerwehr Plettenberg | Publiziert durch presseportal.de.