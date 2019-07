POL-BI: Suchaktion der Polizei dank aufmerksamer Bürger erfolgreich

Bielefeld (ots) – Bu. Am Montagmittag erhielt die Polizei Kenntnis

über einen 88-jährigen dementen Mann, der schon am Vorabend seine

Wohnung in der Bielefelder Innenstadt verlassen hatte und nicht nach

Hause zurückgekehrt war. Daraufhin begann die Polizei mit einer

umfangreichen Suchaktion, in die neben einem sogenannten

Mantrailer-Diensthund auch die Johanniter mit Quads für unwegsames

Gelände eingesetzt wurden. Zeitgleich veranlasste das

Fachkommissariat eine Öffentlichkeitsfahndung, die am späten

Nachmittag den entscheidenden Hinweis auf den Aufenthaltsort brachte.

Der vermisste Senior wurde zunächst von einer 19-jährigen Anwohnerin

im Langenhagen gesehen, wohin sofort die Streifenwagen entsandt

wurden. Zeitgleich meldete ein weiterer Anwohner, dass eine Person,

auf die die veröffentlichte Beschreibung zutrifft, ihn um eine

Flasche Wasser gebeten habe. Dabei habe der rüstige Rentner sogar

seinen Personalausweis vorgezeigt, wodurch letztlich kein Zweifel

mehr an der Identität der vermissten Person bestand. Er wurde kurz

darauf von einer Streife angetroffen. Trotz seines langen Fußmarsches

und den hohen Temperaturen war er offensichtlich noch in einer so

guten körperlichen Verfassung, dass er nach kurzer Inaugenscheinnahme

durch den Rettungsdienst nach Hause gebracht werden konnte.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Stefan Tiemann (ST), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizei Bielefeld | Publiziert durch presseportal.de.