FW-EN: Verkehrsunfall mit PKW und LKW auf dem Wengeberg

Breckerfeld (ots) –

Datum: 01.07.2019/

Uhrzeit: 11:41 Uhr/

Dauer: 79 Minuten/

Einsatzstelle: Wengeberg, L528/

Einheiten: Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle/ Rettungswagen

(RTW), Notarzt-Einsatzfahrzeug (NEF)/ Polizei/

Bericht (ab): Mit digitalen Funkmeldeempfängern wurde der Löschzug

Breckerfeld am Montagmittag zu einem Verkehrsunfall auf dem Wengeberg

(L 528) alarmiert. Auf der höchsten Erhebung von Breckerfeld war eine

aus Fahrtrichtung Halver kommende PKW-Fahrerin mit ihrem Fahrzeug

seitlich gegen einen entgegenkommenden LKW geprallt. Der PKW kam erst

weit unterhalb der Unfallstelle zum Stehen. Die Fahrerin verletzte

sich schwer, wurde durch den Rettungsdienst versorgt und einem

Krankenhaus zugeführt. Der LKW-Fahrer, Mitglied der Freiwilligen

Feuerwehr Breckerfeld, blieb unverletzt. An seinem Fahrzeug löste

sich durch den Aufprall mit dem PKW ein Reifen von der Felge und

prallte gegen ein parkendes Auto.

Die Feuerwehr sicherte zunächst die südliche Unfallstelle gegen den

fließenden Verkehr ab. Weitere Absperrmaßnahmen übernahm die Polizei.

Wegen der Größe der Einsatzstelle mit den zwei Einsatzschwerpunkten

entschied der Einsatzleiter, die Löschgruppe Delle nachzualarmieren.

Die Einsatzkräfte stellten den Brandschutz an den verunfallten

Fahrzeugen sicher und klemmten die Batterie an dem PKW ab. An diesem

Fahrzeug austretende Betriebsmittel wurden mit Ölbindemittel

gebunden. Beide Fahrzeuge wurden außerdem gegen Wegrollen gesichert.

Fachunternehmen übernahmen das Abschleppen der nicht mehr

fahrbereiten Fahrzeuge und die Reinigung der Fahrbahn.

