FW-RD: Feuer beim Autohändler Rendsburg, in der Friedrichstädter Straße, kam es Heute (01.07.2019) zu einem Feuer beim Autohändler.

Rendsburg

Rendsburg – (Kreis Rendsburg-Eckernförde), 01.07.2019, 15:40 Uhr

In Rendsburg brannte am Montagnachmittag ein Bürogebäude bei einem

Autohändler. Die Feuerwehr war schnell Vorort und konnte schlimmeres

verhindern. Flammen waren nur im Inneren des Gebäudes zu sehen. Der

schwarze Rauch zog sich durch alle Bürogebäude. Die Feuerwehr musste

wegen der starken Rauchentwicklung mit Atemschutztrupps in das

Gebäude gehen um das Feuer zu löschen. Weitere Feuerwehrkameraden

brachten ein Belüftungsgerät in Stellung um das Gebäude Rauchfrei zu

bekommen. Über die Schadenshöhe sowie Brandursache kann aktuell keine

Auskunft erteilt werden, die Kripo wird die Ermittlungen aufnehmen.

Die Feuerwehr Rendsburg war mit 33 Einsatzkräften und 7 Fahrzeugen

Vorort. Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen an der

Einsatzstelle und sperrte die Friedrichstädter Str. teilweise für

diesen Einsatz. Ein Rettungswagen war zur Absicherung der

Feuerwehrkameraden mit im Einsatz, Verletzte gab es keine.

