POL-WAF: Warendorf-Hoetmar. Böschungsbrand an der L 547

Warendorf (ots) – Am 01.07.19 gegen 13:35 Uhr bemerkte ein

Autofahrer einen Böschungsbrand an der L 547 im Bereich der

Bauernschaft Lentrup. Das Feuer breitete sich auf ein angrenzendes

Weizenfeld aus. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte

der Brand schnell gelöscht werden, so dass der Sachschaden gering

blieb. Die Brandursache steht derzeit noch nicht fest. Eine achtlos

weggeworfene Zigarettenkippe könnte unter anderem der Auslöser

gewesen sein. Die Polizei weist deshalb in diesem Zusammenhang

daraufhin, dass es nicht nur verboten ist, Zigarettenreste achtlos

fort zu werfen, sondern dass aufgrund der derzeit anhaltenden

Trockenheit, verbunden mit starken Windverhältnissen, auch mit einer

erhöhten Brandgefahr gerechnet werden muss.

