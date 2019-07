POL-HBPP: Kurzzeitige Sperrung des Rheins aufgehoben – havarierter Schubverband nach Bingen verbracht

Assmannshausen (ots) – Das in der gestrigen Nacht auf Grund

gelaufenen Binnenschiff auf dem Rhein in der Ortslage von

Assmannshausen wurde am heutigen Montag planungsgemäß von seiner

Ladung befreit und von zwei Schleppbooten nach Bingen verbracht.

Dabei wurde die Sperrung der Schifffahrt auf dem Rhein zwischen

Bingen und Trechtingshausen in der Zeit zwischen 16:30 und 18:15

notwendig. In dieser Zeit wurden aus dem Schubverband insgesamt 700

Tonnen Ladung entnommen worauf der Havarist frei kam.

Insgesamt waren von der kurzzeitigen Sperrung durch Boote der

Wasserschutzpolizei aus Rüdesheim, Wiesbaden. St. Goar und Bingen 14

Binnenschiffe betroffen, die allesamt mittlerweile ihre Fahrt

fortsetzen konnten.

Der havarierte Schubverband verbleibt bis zum Abschluss der

weiteren Ermittlungen durch die Wasserschutzpolizei in Bingen und

wurde mit einem Weiterfahrverbot belegt.

