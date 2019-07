FW Ratingen: Schwerer Arbeitsunfall auf Baustelle, aufwändige Patientenrettung mittels Drehleiter

Ratingen (ots) –

Ratingen, Ina-Seidel-Str., 01.07.2019, 08:20 Uhr

Am Vormittag ereignete sich auf einer Baustelle im Stadtteil

Lintorf ein folgenschwerer Arbeitsunfall. Aus bislang unbekannten

Gründen stürzte ein Bauarbeiter mehrere Meter tief über einen Schacht

in den Keller. Da sich das Gebäude derzeit noch im Rohbau befindet

und noch keine Treppen vorhanden sind, musste der schwer verletzte

Patient in einer sogenannten Korbtrage mittels Drehleiter und

Flaschenzug gerettet werden. Parallel dazu galt es die Landestelle

des hinzu alarmierten Rettungshubschraubers zu sichern.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr, die Löschzüge Lintorf,

Breitscheid und Mitte der Freiwilligen Feuerwehr sowie der

Rettungsdienst.

Auch der weitere Tagesverlauf gestaltete sich bis in den

Nachmittag unruhig. Einheiten der Berufsfeuerwehr und der

Freiwilligen Feuerwehr wurden zu zwei Kleinfeuern, einem ausgelösten

Rauchmelder in einem Hochhaus in der Weimarer Str. und zu einer

Ölspur alarmiert. An der Einsatzstelle in der Weimarer Straße fanden

die Einsatzkräfte mit Erstaunen alle Rauchwarnmelder der Wohnung

abmontiert auf dem Balkon vor; die lebensrettende Technik war hier

mit Vorsatz außer Funktion gesetzt worden.

