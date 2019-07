POL-RT: Tödlicher Verkehrsunfall; Weitere Verkehrsunfälle, Einbrüche; Streitigkeiten; Diebstähle; Arbeitsunfall; Widerstand geleistet

Reutlingen (ots) – Von Gerüst gestürzt

Ein 58-Jähriger hat sich am Montagvormittag bei einem

Arbeitsunfall schwere Verletzungen zugezogen. Der Maler war kurz vor

11.30 Uhr in der Arndtstraße mit Reinigungsarbeiten an der Fassade

eines Reihenhauses beschäftigt und stürzte dabei aus einer Höhe von

zirka drei Metern von einem Gerüst. Nach notärztlicher Erstversorgung

an der Unfallstelle wurde der 58-Jährige mit dem Rettungswagen in

eine Klinik gebracht. Ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge

dürften beim Aufbau des Gerüsts nicht alle

Unfallverhütungsvorschriften eingehalten worden sein. Die

Ermittlungen hierzu dauern an. (mr)

Reutlingen (RT): Polizeibeamte bei Widerstandshandlung verletzt

Zwei Beamte des Polizeireviers Reutlingen sind am Montagvormittag

bei Widerstandshandlungen eines 32-Jährigen leicht verletzt worden.

Der kongolesische Staatsangehörige sprach gegen 10.20 Uhr beim

Ausländeramt der Stadt Reutlingen am Oskar-Kalbfell-Platz vor, um

sich nach seinem Aufenthaltsstatus zu erkundigen. Dabei stellte sich

heraus, dass der Mann aufgrund der anstehenden Abschiebung zur

Festnahme ausgeschrieben war. Nach der Verständigung der Polizei

durch die Behörde verließ der 32-Jährige das Gebäude und flüchtete

beim Erkennen eines Streifenwagens zu Fuß. Nach kurzer Verfolgung

konnte er gestellt werden. Der Mann leistete den polizeilichen

Anweisungen jedoch keine Folge und war nicht gewillt, zu kooperieren.

Nur durch den erheblichen Kraftaufwand von mehreren Polizeibeamten

gelang es schließlich, den 32-Jährigen zu überwältigen und ihm

Handschließen anzulegen. Bei den Widerstandshandlungen zog sich auch

der Festgenommene leichte Verletzungen zu, die ambulant in einem

Krankenhaus behandelt wurden. Die verletzten Beamten konnten ihren

Dienst fortsetzen. (mr)

Reutlingen (RT): Motorroller gestohlen (Zeugenaufruf)

Nach einem orangefarbenen Motorroller der Marke Explorer mit

schwarzer Sitzbank mit dem Versicherungskennzeichen 374 RGT fahndet

der Polizeiposten Reutlingen-West. Das Fahrzeug war in einem Hofraum

in der Ernst-Geiger-Straße abgestellt gewesen und wurde dort in der

Zeit von Sonntag, 21 Uhr bis 22 Uhr, gestohlen. Hinweise zu dem

gesuchten Fahrzeug werden unter Telefon 07121/9394-0 erbeten. (cw)

Reutlingen-Betzingen (RT): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen

Verkehrsunfall, der sich am Montagmorgen auf der Steinachstraße

ereignet hat. Ein 50-jähriger Fahrer eines Lkw mit Anhänger war

gegen zehn Uhr auf der Dieselstraße in Richtung Steinachstraße

unterwegs. An der Einmündung bog er nach rechts ab, ohne die Vorfahrt

eines von links aus Richtung Tübinger Straße kommenden Linienbusses

zu beachten. Der 47-jährige Fahrer des Busses konnte nicht mehr

rechtzeitig reagieren sodass es im Einmündungsbereich zur Kollision

der Fahrzeuge kam. Während der leicht verletzte Busfahrer nicht

ärztlich behandelt werden musste, wurde eine nachderzeitigem Stand

ebenfalls leicht verletzte, 37-jährige Mitfahrerin im Bus vom

Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Lenker sowie die

anderen Fahrgäste im Linienbus waren unverletzt geblieben. Der

Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf insgesamt etwa 10.000

Euro. (jw)

Weilheim/Teck (ES): Streitigkeiten

Noch unklar ist der genaue Ablauf einer Streitigkeit deren

Hintergründe möglicherweise in langjährigen Zwistigkeiten zweier

Familien liegen und die am Sonntagmittag in der Zeller Straße

eskaliert ist. Gegen 12.45 Uhr war es auf dem Gelände einer Firma in

der Zeller Straße zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung

zwischen zwei 21 und 32 Jahre alten Männern gekommen, in der sich

weitere Familienangehörige einmischten. Im Verlauf dieser

Streitigkeiten soll es neben Beleidigungen auch zu Bedrohungen mit

einem Elektroschocker und einem Beil gekommen sein. Verletzt wurde

niemand. Vor Ort beruhigte sich die Situation anschließend wieder.

Der 32-jährige Aggressor wurde im Verlauf der polizeilichen Maßnahmen

an seiner Wohnanschrift vorläufig festgenommen. Das Beil konnte bei

ihm aufgefunden und sichergestellt werden. Kurz danach kam es in der

Nähe des Polizeireviers erneut zu Streitigkeiten zwischen mehreren

Mitgliedern beider Familien, welche bis zum Eintreffen der Polizei

bereits beendet waren. Der 32-Jährige wurde im Laufe des Montags nach

der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen auf der

Dienststelle wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Kriminalpolizei hat

die Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts der versuchten

gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. (cw)

Kirchheim/Teck (ES): Bei Einbruch Bargeld erbeutet

Am frühen Montagmorgen ist eine Gaststätte in der Steingaustraße

Ziel eines Einbruchs geworden. Gegen 3.30 Uhr verschafften sich zwei

Täter auf bislang nicht geklärte Art und Weise Zutritt zu dem Gebäude

und entwendeten Bargeld in noch unbekannter Höhe. Das Polizeirevier

Kirchheim hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der

Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Kirchheim/Teck-Ötlingen (ES): In Einfamilienhaus eingebrochen

In ein Einfamilienhaus im Bodelhofer Weg ist ein Unbekannter am

Montagvormittag eingebrochen. Zwischen 9.30 Uhr und elf Uhr hebelte

der Einbrecher ein Fenster auf und verschaffte sich so Zutritt zum

Gebäude. Auf seiner Suche nach Wertvollem durchwühlte er in

sämtlichen Räumen die Schränke und Schubladen. Ob etwas gestohlen

wurde, ist noch nicht bekannt. Spezialisten der Kriminalpolizei waren

zur Spurensicherung vor Ort. Das Polizeirevier Kirchheim hat die

Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Bempflingen (ES): Diebstahl eines Rüttlers

Auf eine Rüttelmaschine und Kraftstoffkanister hatte es am

Wochenende ein Unbekannter in der Bachstraße abgesehen. Zwischen

Freitag, 17 Uhr, und Montag, 6.30 Uhr entwendete der Dieb eine

Rüttelmaschine der Marke Bomag und mehrere Kanister mit

Dieselkraftstoff von einem Lkw. Dieser stand ohne Plane auf einer

Baustelle. Aufgrund des Gewichts der Rüttelmaschine ist davon

auszugehen, dass der Täter zum Abtransport ein Fahrzeug benutzte. Der

Wert der gestohlenen Sachen beläuft sich auf über 2.000 Euro. Der

Polizeiposten Neckartenzlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (jw)

Esslingen-Berkheim (ES): Vorrang missachtet

Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montagvormittag, gegen 10.40

Uhr in der Köngener Straße ereignet hat, sucht das Polizeirevier

Esslingen Zeugen. Ein Lkw-Fahrer war auf der Köngener Straße aus

Richtung Freibad kommend stadteinwärts unterwegs und fuhr auf Höhe

der Kronenstraße an einer Engstelle an geparkten Fahrzeugen vorbei.

Ein noch unbekannter Fahrer eines blauen Pkw wartete seinerseits

zunächst in entgegengesetzter Fahrtrichtung hinter den geparkten

Fahrzeugen, bevor er unvermittelt anfuhr. Um einen Zusammenstoß mit

dem entgegenkommenden Pkw zu vermeiden, zog der Lkw-Lenker nach

rechts. Hierbei touchierte er eines der geparkten Fahrzeuge. Dieses

wurde bei dem Unfall so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden

musste. Der Lenker des Pkw fuhr in Richtung Freibad weiter, ohne sich

um den Unfall zu kümmern. Der Fahrer des Pkw wurde als älterer Mann

beschrieben. Er hatte kurze graue Haare und trug ein pfirsichfarbenes

Hemd. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 5.000

Euro geschätzt. Zeugen, insbesondere der Fahrer eines hinter dem

blauen Pkw fahrenden silberfarbenen Wagens, werden gebeten sich unter

Telefon 0711/39900, zu melden. (jw)

Rottenburg (TÜ): Tödlicher Verkehrsunfall auf der B28

(Zeugenaufruf)

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der B28 hat eine 64-jährige

Autofahrerin aus dem Landkreis Böblingen am Montagnachmittag ihr

Leben verloren. Die Frau war gegen 13.45 Uhr mit ihrem Smart aus

Richtung Rottenburg kommend in Richtung Seebronn unterwegs. Nachdem

sie zunächst durch eine unsichere Fahrweise aufgefallen war, geriet

sie aus noch ungeklärter Ursache kurz nach der Abfahrt nach

Wendelsheim auf gerader Strecke auf den Gegenfahrstreifen, wo sie

frontal mit einem entgegenkommenden Peugeot 107 zusammenprallte. Die

Frau wurde in ihrem Pkw eingeklemmt und starb noch an der

Unfallstelle. Die Feuerwehr rettete den ebenfalls in seinem Wagen

eingeklemmten, schwer verletzten Peugeotfahrer aus dem Fahrzeug. Der

25-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik

geflogen.

Die 63-jährige Lenkerin eines VW Golf, die hinter dem Smart in

dieselbe Richtung gefahren war, konnte nach rechts auf den

Grünstreifen ausweichen, sodass es zu keiner Kollision kam und die

Fahrerin unverletzt blieb. Ihr Wagen wurde durch umherfliegende

Trümmerteile beschädigt. Ein etwas abgesetzt hinter dem Peugeot in

Richtung Rottenburg fahrender, 73-jähriger Audi-Lenker bremste zwar

noch ab, konnte aber eine leichte Kollision mit dem Peugeot nicht

verhindern. Der Audifahrer blieb aber unverletzt.

Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 30.000 Euro

geschätzt. Bis auf den Audi mussten alle Fahrzeuge abgeschleppt

werden. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zur genauen

Unfallursache aufgenommen. Ein Sachverständiger war ebenfalls vor

Ort. Die Bundesstraße ist derzeit noch gesperrt, wird aber (Stand

16.55 Uhr) in Kürze freigegeben.

Zeugen die den Unfall beobachtet haben und noch nicht bei der

Polizei bekannt sind, werden gebeten, sich unter Tel. 07071/972-8660

zu melden. (ak)

Rückfragen bitte an:

Martin Raff (mr), 07121/942-1105

Christian Wörner (cw), 07121/942-1102

Andrea Kopp (ak), 07121/942-1101

Jan Wiesemann (jw), 07121/942-1103

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Reutlingen | Publiziert durch presseportal.de.