POL-HS: Pressebericht Nr. 182/19 – Nachtrag

Kreis Heinsberg (ots) – Verkehrsdelikte

BAB A 46 – Erkelenz/Hückelhoven

Am Montag, 01.07.2019, in der Zeit von 14.35 Uhr bis 14.50 Uhr,

befuhr ein 28-jähriger Mann aus Heinsberg-Randerath die BAB A 46 mit

seinem E-Roller. Da der Mann am Bahnhof Erkelenz nicht weiter auf

seinen Zug warten wollte, nahm er die Navigationsfunktion seines

Mobiltelefons in Anspruch und ließ sich hierüber über die Autobahn

leiten. Er fuhr an der Anschlussstelle Erkelenz-Süd auf die A 46 in

Richtung Heinsberg auf. Zwei Pkw-Fahrer nahmen sich schließlich

seiner an. Ein Pkw fuhr mit eingeschalteter Warnblinkanlage vor dem

E-Roller-Fahrer und das zweite Fahrzeug sicherte nach hinten ab. Sie

konnten ihn so an der Anschlussstelle Hückelhoven-West von der

Autobahn leiten, wo er von der Polizei in Empfang genommen wurde.

Ursprünglich wollte der Fahrer erst die nächste Abfahrt nehmen. Der

E-Roller war nicht versichert. Gegen den Mann wird nun einer

Strafanzeige gefertigt.

