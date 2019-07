POL-MA: Heidelberg-Pfaffengrund: Koffer mit Schutzbekleidung gefunden – Wer vermisst einen solchen Koffer?

Heidelberg-Pfaffengrund (ots) –

Der Polizei wurde am Montagmittag im Stadtteil Pfaffengrund ein

herrenloser Kunststoffkoffer gemeldet. Der Koffer liege seit einiger

Zeit im Kurpfalzring nahe der Brücke über die Bahngleise. Beim

Eintreffen der Beamten war der Koffer bereits teilweise geöffnet. Der

Inhalt des Koffers konnte bereits wahrgenommen werden, weshalb er

durch die Beamten geöffnet wurde. Beim Inhalt handelt es sich um

Schutzbekleidung, wie sie vermutlich in einem Labor getragen wird.

Wer diesen Koffer am Auffindeort verloren oder vergessen hat, ist

derzeit nicht bekannt.

Die Polizei sucht nun den Verlierer des Koffers, bzw. Zeugen, die

sachdienliche Hinweise zum Verlierer geben können und bittet diese,

sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/3418-0 in

Verbindung zu setzen.

