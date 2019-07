POL-HX: Corsa kommt von der Straße ab und überschlägt sich

Steinheim (ots) –

Ein Opel Corsa ist bei Steinheim von der Straße abgekommen und hat

sich überschlagen. Der Fahrer wurde verletzt, an dem Fahrzeug

entstand Totalschaden. Der rote Opel Corsa war gegen 12.30 Uhr auf

der B 252 unterwegs, als er in Höhe Eichholz aus noch unbekannten

Gründen nach rechts von der Straße abkam. Das Auto überschlug sich

und blieb dann entgegengesetzt zur Fahrtrichtung neben der Straße

liegen. Der Fahrer wurde nach dem Unfall im Rettungswagen versorgt

und in ein Krankenhaus gebracht. Während der Bergung und

Unfallaufnahme musste die B 252 in Höhe der Abfahrt zum Krankenhaus

mehrmals kurzzeitig voll gesperrt werden. Die weiteren Ermittlungen

zur Unfallursache dauern noch an. /nig

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter

– Presse- und Öffentlichkeitsarbeit –

Bismarckstraße 18

37671 Höxter

Telefon: 05271 / 962 -1521

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Kreispolizeibehörde Höxter | Publiziert durch presseportal.de.