FW Hünxe: Person in verschlossener Wohnung

Hünxe (ots) –

Gestern Abend, am 30.06.2019 um 21:32 Uhr, wurde die Einheit Hünxe

unter dem Stichwort „Person in verschlossener Wohnung“ in den

Mössenbergweg im Ortsteil Hünxe alarmiert. Über eine „auf Kipp

stehende“ Balkontür verschaffte sich die Feuerwehr Zutritt zu der

Wohnung. Die Einsatzstelle wurde im Anschluss an den Eigentümer

übergeben. Nach Beendigung des Einsatzes konnte die Einheit Hünxe um

22:02 Uhr wieder einrücken.

