POL-KS: Schneller Ermittlungserfolg nach Raubüberfall mit Messer auf Tankstelle: 39-jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Kassel (ots) – Gemeinsame Presseveröffentlichung der

Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

Kassel-Wehlheiden: Ein schneller Ermittlungserfolg gelang Beamten

des Kriminaldauerdienstes (KDD) der Kasseler Kripo am Samstagabend

nach einem Raubüberfall mit Messer auf eine Tankstelle in

Kassel-Wehlheiden. Ein zunächst unbekannter und maskierter Täter

hatte die Tankstelle in der Schönfelder Straße gegen 21:50 Uhr

betreten, den Kassierer mit einem Messer bedroht und ihn zur

Herausgabe von Bargeld gezwungen. Mit der Beute war dem Räuber

anschließend zunächst die Flucht gelungen. Die nach Mitteilung über

den Raubüberfall sofort durch die Beamten des KDD angestellten

intensiven Ermittlungen führten jedoch schon kurze Zeit später zur

Identifizierung des mutmaßlichen Täters, da dieser während des

Überfalls von Überwachungskameras erfasst worden war. Der bereits

wegen Eigentumsdelikten hinreichend bei der Polizei bekannt

39-jährige Tatverdächtige ist derzeit ohne festen Wohnsitz. Nach

seiner Identifizierung leiteten die Kriminalbeamten umgehend eine

gezielte Fahndung nach ihm ein. Wenig später, gegen Mitternacht,

gelang Fahndern der Operativen Einheit der Polizeidirektion Kassel

schließlich die Festnahme des 39-Jährigen an einer Kontaktadresse in

Wehlheiden. Auf Antrag der Kasseler Staatsanwaltschaft ordnete ein

Richter am Folgetag die Untersuchungshaft gegen den dringend

tatverdächtigen Mann an. Der 39-Jährige befindet sich nun in einer

Justizvollzugsanstalt.

Die weiteren Ermittlungen dauern an und werden von den Beamten des

für Raubdelikte zuständigen Kommissariats 35 der Kasseler Kripo

geführt.

