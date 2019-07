POL-NE: Diebe hatten es auf Navigationsgeräte abgesehen – Polizei sucht Zeugen

Jüchen (ots) – In der Nacht zum Montag (01.07.) registrierte die

Kriminalpolizei zwei Autoaufbrüche in Jüchen. In der Zeit zwischen

Sonntag (30.06.), 23:00 Uhr, und Montagmorgen (01.07.) entwendeten

Unbekannte das fest eingebaute Navigationssystem aus einem BMW in

Priesterath, ebenso aus einem BMW bauten Täter das Navi in der

gleichen Zeit an der Florastraße aus. In Priesterath hatten die Diebe

zuvor die Seitenscheibe eingeschlagen. Die Art und Weise, wie sie es

in den Wagen an der Florastraße schafften, ist noch unbekannt.

Die Kriminalpolizei hat Spuren gesichert und die Ermittlungen

aufgenommen. Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 02131 300-0

entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss | Publiziert durch presseportal.de.