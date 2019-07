POL-S: Transporter kollidiert mit Stadtbahn – Zeugen gesucht

Stuttgart-Heslach (ots) – Ein 37 Jahre alter Fahrer eines VW

Transporters ist am Montagnachmittag (01.07.2019) in der Böblinger

Straße mit einer Stadtbahn der Linie U 34 kollidiert. Die Böblinger

Straße besteht an der Unfallstelle aus zwei getrennten

Richtungsfahrbahnen, die durch den Gleiskörper der Stadtbahn getrennt

sind. An der Unfallstelle befindet sich ein ampelgeregelter

Bahnübergang, um von einer Richtungsfahrbahn auf die andere zu

wechseln. Der 37-Jährige wollte mit seinem VW gegen 13.45 Uhr von der

stadtauswärtigen auf die stadteinwärtige Richtungsfahrbahn fahren,

dabei kollidierte er mit der stadtauswärts fahrenden Stadtbahn eines

39-Jährigen Fahrers. Der VW wurde durch die Wucht des Aufpralls

gegen einen Ampelmasten geschoben. Beide Fahrer gaben an, bei

Grünlicht gefahren zu sein. In der Bahn verletzte sich eine

46-jährige Mitfahrerin leicht. Der 37-Jährige zog sich ebenfalls

Verletzungen zu, Rettungskräfte versorgten ihn und brachten ihn zur

weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden dürfte sich

nach ersten Schätzungen auf rund 40.000 Euro belaufen. Zeugen werden

gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer

+4971189904100 zu melden.

