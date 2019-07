BPOL NRW: Spritze an den Hals gehalten – Bundespolizei ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung

Dortmund – Lünen (ots) – Ein 34-jähriger Mann glaubte am

Samstagabend (29. Juni) zwei Tatverdächtige eines Raubdeliktes zu

seinem Nachteil im Dortmunder Hauptbahnhof wiedererkannt zu haben.

Daraufhin griff er einen 17-Jährigen mit einer Spritze an und

verletzte diesen am Hals.

Gegen 22 Uhr sprach der 34-jährige Afghane eine Streife der

Bundespolizei im Dortmunder Hauptbahnhof an. Er erklärte den

Einsatzkräften, dass er nachmittags, an einer U-Bahnhaltestelle in

Dortmund, durch vier Personen angegriffen und ausgeraubt worden sei.

Dabei sei er verletzt worden, weshalb er einen Verband am Kopf tragen

würde. Weil eine Sachverhaltsklärung auf Grund von Sprachproblemen

vor Ort nicht möglich war, wurde der Mann aufgefordert, sich mit der

Streife zur Wache zu begeben.

Dort konnte jedoch ebenfalls nicht eindeutig geklärt werden, was

sich zugetragen hatte, weswegen der 34-Jährige gebeten wurde, mit

einem beteiligen Zeugen erneut zur Wache zu kommen, um den

Sachverhalt aktenkundig zu machen. Daraufhin verließ der Man die

Wache.

Nur 10 Minuten später wurden Einsatzkräfte zu einer Schlägerei im

Bahnhof gerufen. Wie sich herausstellte, hatte der 34-Jährige zwei

Personen angegriffen, welche er des Raubes bezichtigte. Dabei soll er

einem 17-jährigen Syrer eine Spritze an den Hals gehalten und diesen

dadurch verletzt haben. Sicherheitsdienstmitarbeiter der Bahn konnten

ihn kurz darauf überwältigen und entwaffnen.

Auf Grund seines Verhaltens wurde der 34-Jährige, der in Lünen

wohnhaft ist, zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus

eingelieferte. Die beiden 17 und 20-jährigen Männer aus Dortmund

wurden durch den Vorfall leicht verletzt. Ob sie tatsächlich

Tatverdächtige des von dem 34-Jährigen angegeben Raubes sind, müssen

weitere Ermittlungen ergeben.

Dem durch die Spritze verletzten 17-Jährigen wurde geraten, sich

in Ärztliche Behandlung zu begeben, um sich dort eine Prophylaxe

gegen Viruserkrankungen verabreichen zu lassen.

Gegen den 34-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher

Körperverletzung eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

