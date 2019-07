POL-RE: Haltern am See: Motorradkampagne 2019 – Polizei führte Schwerpunktkontrolle durch

Recklinghausen (ots) – Im Zuständigkeitsbereich der Polizei

Recklinghausen verunglückten im Jahr 2018 145 Motorradfahrer und

deren Beifahrer. Damit stieg hier die Anzahl der Verunglückten um 19

im Vergleich zum Vorjahr.

Mit dem Ziel, die Anzahl der verunglückten Motorradfahrer zu

senken, setzt die Polizei Recklinghausen ihre seit Jahren

durchgeführte Motorradkampagne fort. Die Kampagne besteht dabei aus

präventiven Aktionen und repressiven Schwerpunktkontrollen.

Eine solche Schwerpunktkontrolle führten die Beamtinnen und

Beamten des PP Recklinghausen am Samstag, 29.06.2019, im Raum Haltern

am See durch. An verschiedenen Örtlichkeiten, die vermehrt durch

Kradfahrer frequentiert werden, wurden gezielte

Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.

Insgesamt wurden 166 Verkehrsverstöße festgestellt. Die zulässige

Höchstgeschwindigkeit wurde in 162 Fällen geahndet (davon 18

Ordnungswidrigkeitenanzeigen).

Die höchste gemessene Geschwindigkeit wurde von einem Kradfahrer

„erreicht“. Dieser fuhr bei erlaubten 70 km/h mit 147 km/h. Nun

drohen dem Fahrer ein Bußgeld, ein Fahrverbot und ein Eintrag in

Flensburg. Ein weiterer Kradfahrer erreichte 110 km/h. Das Aufkommen

an Kradfahrern war vermutlich aufgrund der starken Hitze relativ

gering, sodass die Zahl der geahndeten Kradfahrer bei 12 lag.

Der überwiegende Anteil der Verstöße wurde von Autofahrern

begangen. Die Fahrer wurden durch die Beamtinnen und Beamten vor Ort,

auf die besonderen Gefahren in Bezug auf Motorradunfälle (z.B.

schlechte Sichtbarkeit der Kradfahrer; falsch eingeschätzte

Geschwindigkeit von Kradfahrern) hingewiesen und sensibilisiert.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

René Borghoff

Telefon: 02361/55-1041

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Recklinghausen | Publiziert durch presseportal.de.