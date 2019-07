POL-BO: Dreist – Seniorin (87) bestohlen

Herne (ots) – Einen dreisten Diebstahl verzeichnete die Kripo am

heutigen 01. Juni, zwischen 11.30 und 12 Uhr, in Herne. Eine

87-jährige Hernerin holte bei einer Bank eine größere Bargeldsumme

ab. Anschließend begab sich in einen Supermarkt an der Bebelstraße 3.

Hier wurde sie von einem circa 13 Jahre alten Mädchen mit dunklen

Haaren abgelenkt. Unbemerkt wurde ihr dabei das Bargeld aus der

Handtasche, welche an einem Rollator hing, entwendet. Hinweise zu

Mittätern oder eine weitere Beschreibung des Mädchens liegen nicht

vor. Das Herner Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen

aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-8505 (-4441

außerhalb der Geschäftszeiten) um Zeugenhinweise.

