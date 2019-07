POL-WOB: Schwerer Verkehrsunfall – ein Toter, ein Schwer- und ein Leichtverletzter

Wolfsburg (ots) – Wolfsburg, OT Kästorf, B 188 01.07.2019, 10.00

Uhr

Ein Verkehrsunfall mit einem getöteten Kraftfahrer, einer

lebensgefährlich und einer leicht verletzten Person, fünf beteiligten

Fahrzeugen und einem Gesamtschaden von rund 100.000 Euro ereignete

sich am Montagvormittag auf der Bundesstraße 188 zwischen Weyhausen

und Wolfsburg. Nach bisherigem polizeilichem Kenntnisstand befuhr

gegen 10.00 Uhr ein 49 Jahre alter Lkw-Fahrer aus Sachsen-Anhalt mit

seinem Sattelzug die Bundesstraße 188 aus Wolfsburg in Richtung

Weyhausen. Vor ihm befand sich ein 22 Jahre junger Mann mit seinem

weißen VW Golf GTI. Beide Fahrzeuge befanden sich auf dem

Hauptfahrstreifen. Plötzlich wurde der LKW von einem 59 Jahre alter

Mann aus dem Landkreis Osterode am Harz in einem blauen Renault

Alpine auf dem dortigen Rechtsabbiegerfahrstreifen zur Ausfahrt in

Richtung Kästorf, Warmenau, Brackstedt rechts überholt. Der Alpine

befand sich nunmehr in gleicher Höhe, wie der weiße VW Golf.

Unmittelbar vor der dortigen Fußgängerbrücke der Jembker Straße, die

dort die B 188 überspannt kam es zu einer seitlichen Berührung der

beiden Fahrzeuge. Infolge dieser Berührung geriet der 22-Jährige mit

seinem Golf auf die Gegenfahrbahn, wo er zuerst mit einem

silbermetallic-farbenen Skoda Fabia eines 84 Jahre alten Mannes aus

Gifhorn kollidierte. Danach wurde der Golf in die Luft geschleudert

und krachte frontal in einen schwarzen VW Passat in dem ein 60 Jahre

alter Wolfsburger saß, der sich ebenfalls auf der Gegenfahrbahn

hinter dem Skoda befand. Anschließend überschlug sich der Golf und

wurde wieder zurück auf die Richtungsfahrbahn Weyhausen geschleudert,

wo das Fahrzeug total zerstört liegen blieb. Die Wucht des Aufpralls

war derart heftig, dass sich der 60-Jahre alte Passatfahrer

lebensgefährliche Verletzungen zuzog, denen er noch an der

Unfallstelle erlag. Der 22-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß in

seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Berufsfeuerwehr mit

schwerem Gerät aus dem Autowrack befreit werden. Anschließend wurde

er mit lebensgefährlichen Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber

in das Klinikum nach Wolfenbüttel verbracht. Der 84 Jahre alte

Skoda-Fahrer zog sich bei dem Unfall nur leichte Verletzungen zu und

wurde zur weiteren Untersuchung mit einem Rettungswagen ins

Wolfsburger Klinikum gebracht. Durch umherfliegende Fahrzeugteile

wurde der Opel Astra eines 27 Jahre alten Fahrzeugführers aus dem

Landkreis Lüneburg beschädigt. Den Einsatzkräften von Polizei und

Feuerwehr bot sich vor Ort ein Trümmerfeld. Fahrzeugteile lagen über

mehrere hundert Meter verteilt auf der Fahrbahn. Die Berufsfeuerwehr

war mit einem Löschzug vor Ort, befreite den Schwerverletzten, barg

den Verstorbenen und nahm ausgelaufene Betriebsstoffe auf. Die

Fahrbahn wurde durch die Mitarbeiter der Straßenreinigung der Stadt

Wolfsburg gereinigt. Die Bundesstraße 188 war von 10.00 Uhr bis weit

in den Nachmittag voll gesperrt. Polizeibeamte und Notfallseelsorger

überbrachten den Hinterbliebenen des Verstorbenen die traurige

Nachricht. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg

Thomas Figge

Telefon: +49 (0)5361 4646 104

E-Mail: pressestelle@pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizei Wolfsburg | Publiziert durch presseportal.de.