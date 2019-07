BPOL-PW: Steine und Glasflaschen in Greifswald auf Schienenköpfe gelegt/Bundespolizei warnt vor Gefahren im Bahnbereich

Pasewalk/ Greifswald (ots) – Bereits am vergangenen Freitag wurden

in Greifswald an insgesamt fünf Stellen Schottersteine und

Glasflaschen auf die Gleise im Bereich des Haltepunktes Süd gelegt.

Eine Regionalbahn überfuhr die Hindernisse. Personen- und/ oder

Sachschäden sind hierbei nicht eingetreten. Es besteht der Verdacht

des unerlaubten Eingriffs in den Bahnverkehr. Die unverzüglich

eingeleiteten Ermittlungen ergaben, dass es sich bei den mutmaßlich

tatverdächtigen Personen um vier noch namentlich unbekannte Kinder

bzw. Jugendliche handelt.

In diesem Zusammenhang weist die Bundespolizei auf die Gefahren im

Bahnbereich hin. Kinder setzen sich beim Spielen oft unbewussten

Gefahren aus. Eine mögliche Gefahr von vielen ist, von durchfahrenden

Zügen erfasst und dabei schwer verletzt oder gar getötet zu werden.

Die Sogwirkung von vorbeifahrenden Zügen ist hierbei nicht zu

unterschätzen. Auch das Auflegen von Steinen ist kein

„Dummjungenstreich“. Überfährt ein Zug z.B. Schottersteine fliegen

Splitter oder ganze Steine wie Geschosse in alle Richtungen. Kinder

oder auch unbeteiligte Personen können dadurch lebensgefährlich

verletzt werden. Bahnanlagen sind kein Abenteuerspielplatz! Wir raten

Eltern mit ihren Kindern über die Gefahren auf und an Bahnanlagen zu

sprechen, um sie für mögliche Folgen zu sensibilisieren. Wer Kinder

an den Gleisen beobachtet, wird gebeten, die Bundespolizeiinspektion

Pasewalk unter der Telefonnummer 03973 – 2047 – 0 bzw. über die

kostenfreie Hotline 0800 – 6888 000 der Bundespolizei oder über das

Internet unter www.bundespolizei.de zu informieren.

