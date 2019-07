POL-HH: 190701-2. Festnahmen nach Einbruch in Baucontainer in Hamburg-Eidelstedt

Hamburg (ots) –

Tatzeit: 30.06.2019, 23:32 Uhr Tatort: Hamburg-Eidelstedt,

Farnhornstieg

Polizeibeamte haben gestern zwei Männer vorläufig festgenommen,

die im Verdacht stehen, in einen Baucontainer einer Abbruchfirma

eingebrochen zu sein. Beamte des Kriminaldauerdienstes (LKA 26) haben

die Ermittlungen übernommen

Der Verantwortliche einer Firma erhielt auf seinem Handy einen

Alarm, der einen Einbruch auf dem Firmengelände anzeigte. Er konnte

auf seinem Mobiltelefon erkennen, dass sich drei mutmaßliche

Einbrecher an einem auf dem Gelände abgestellten Baucontainer zu

schaffen machten. Daraufhin alarmierte er die Polizei.

Als Polizeibeamte am Tatort eintrafen, flüchteten die Männer in

unterschiedliche Richtungen. Einer der Tatverdächtigen, ein

30-jähriger Rumäne, wurde noch auf dem Gelände angehalten und

vorläufig festgenommen. Eine weitere flüchtige Person lief in

Richtung Farnhornstieg. Hier wurde der Mann (38) rumänischer

Staatsangehörigkeit von dem Diensthund „Irgun“ gestellt und von

seinem Diensthundeführer vorläufig festgenommen. Der Festgenommene

erlitt eine leichte Bisswunde. Nach ambulanter Behandlung wurde er

zum Polizeikommissariat 25 gebracht.

Bei dem 38-Jährigen stellten die Beamten Einbruchswerkzeug sicher.

Der dritte mutmaßliche Einbrecher konnte unerkannt flüchten.

An den Fahndungsmaßnahmen waren insgesamt elf Funkstreifenwagen

beteiligt.

Bei der Überprüfung des Tatorts stellten die Beamten fest, dass

die Täter das Eingangstor sowie einen Baucontainer gewaltsam geöffnet

hatten. In dem Container befinden sich Buntmetalle.

Beamte des Kriminaldauerdienstes (LKA 26) haben die

kriminalpolizeilichen Maßnahmen übernommen. Die beiden Rumänen wurden

erkennungsdienstlich behandelt und anschließend einem Haftrichter

vorgeführt.

Schö.

