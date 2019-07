FW-EN: Kellerbrand in Herdecke

Herdecke (ots) –

Am Montagmorgen gegen 5:55 Uhr kam es am Huser Feld zu einem Brand

in dem Keller einer Doppelhaushälfte. Die Bewohner, eine vierköpfige

Familie, wurden glücklicherweise nicht verletzt, da sie von

Rauchwarnmeldern rechtzeitig alarmiert wurden. Der Brand konnte von

der Feuerwehr auf den Entstehungsbereich begrenzt werden.

Als das erste Löschfahrzeug der Feuerwehr an der Einsatzstelle

eintraf, hatten die Bewohner das Gebäude bereits verlassen und

berichteten von einer Verpuffung und einer Verrauchung im Keller.

Daher wurde umgehend die Brandbekämpfung unter Atemschutz mit einem

Löschrohr im Keller aufgenommen. Zuvor wurde jedoch durch einen

Rauchschutzvorhang die Rauchausbreitung auf weitere Bereiche des

Gebäudes verhindert. Es dauerte aufgrund der starken Rauchentwicklung

dann eine Weile, bis der vorgehende Trupp den Brand im Bereich der

Heizung, einer Unterverteilung, der Waschmaschine und eines Trockners

entdeckte. Zwischenzeitlich wurde daher noch ein weiterer Trupp zum

Löschen im Keller eingesetzt. Der Brand konnte daher dann zügig unter

Kontrolle gebracht werden.

Die Brandwache und Übergabe der Einsatzstelle an die

Kriminalpolizei nahm jedoch längere Zeit in Anspruch. Ein

Wasserschaden konnte jedoch letztendlich durch die sehr gezielten

Löschmaßnahmen verhindert werden. Nach 3,5 Stunden war dann auch das

letzte der sieben eingesetzten Fahrzeuge wieder Einsatzbereit an der

Feuerwache.

